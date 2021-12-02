В правительство РФ направят законопроект об агрессивном вождении

Депутаты Госдумы направят на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий штраф за агрессивное вождение. Отмечается, что административное наказание будет в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Снова в фокусе внимания - агрессивное вождение, прямая угроза безопасности на дорогах. Законопроектом предлагается дополнить главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере пять тысяч рублей, что выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, создающих опасность для движения», - пишет Нилов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что водитель только при наличии доказательств - фотографии и видеозаписи - может быть привлечен к ответственности. Согласно документу, агрессивным предлагают считать вождение, «совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий».

Ранее стало известно, что в России с первого марта изменится порядок выдачи медицинских справок для водителей. Тем, кто однажды был лишен права управлять автомобилем за езду в нетрезвом виде или отказывался пройти освидетельствование, придется сдавать на анализ кровь и мочу.