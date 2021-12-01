Справки для водителей начнут выдавать по новым правилам

В России с 1 марта изменится порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий указ подписан в Минздраве. Тем, кто однажды был лишен права управлять автомобилем за езду в нетрезвом виде или отказывался пройти освидетельствование, придется сдавать на анализ кровь и мочу.

По первому анализу врачи будут выявлять алкогольную нагрузку, чтобы выяснить, как часто водитель употребляет спиртное, а второй анализ будет браться для выявления психотропных веществ.

Тем автомобилистам, которые просто меняют права из-за истечения срока их действия, а также кандидатам в водители без явных признаков алкоголизма и наркомании сдавать такие анализы не придется, пишет «Российская газета».

Впрочем, неудовлетворительные результаты анализов на алкогольную нагрузку и следы запрещенных препаратов не ставят крест на водительской карьере, уточнили в министерстве. Дальнейшую судьбу таких автомобилистов будет решать специальная комиссия, в которую войдут профильные специалисты.