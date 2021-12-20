Космические туристы из Японии сели в «Союз МС-20» перед возвращением на Землю с МКС

Космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано произвели посадку в космический корабль «Союз МС-20». Вместе с ними находится российский профессиональный космонавт Александр Мисуркин. Перед возвращением на Землю, они закрыли переходные люки между космическим кораблем и МКС.

В 2:50 20 декабря по московском времени начнется отстыковка корабля «Союз МС-20» от МКС. Следующим этапом станет расстыковка корабля «Союз МС-20» с модулем поиска, его отход от станции. Посадка спускаемого аппарата ожидается около 6:13 в 148 километрах от города Жезказган в центре республики Казахстан. Об этом велась соответствующая трансляция на сайте Роскомоса.

Юсаку Маэдзава - японский предприниматель, миллиардер, Йозо Хирано - продюсер компании Space Today Inc. Японские представители и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. Таким образом, 20-ая экспедиция «МС-20» подошла к своему концу. Это был первый экипаж не с одним туристом, а с двумя, что уже успело стать историческим событием. После убытия экипажа с туристами на МКС останутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.