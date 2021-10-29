Кравцов: Россия вышла на первое место в мире по качеству начальной школы

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что Россия сейчас находится на первом месте в мире по качеству образования в начальной школе.

«Уже много, что сделано. Мы по качеству начальной школы занимаем первое место в мире», - заявил министр Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минпросвещения напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина войти в десятку стран по качеству школьного образования.

Ранее глава России также поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Об этом президент заявил в ходе видеоконференции президиума Госсовета по вопросам и задачам субъектов в сфере общего образования.