Кравцов: Россия вышла на первое место в мире по качеству начальной школы
Министр просвещения РФ напомнил, что президент России давал поручение войти в десятку стран по качеству школьного образования.
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Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что Россия сейчас находится на первом месте в мире по качеству образования в начальной школе.
«Уже много, что сделано. Мы по качеству начальной школы занимаем первое место в мире», - заявил министр Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Минпросвещения напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина войти в десятку стран по качеству школьного образования.
Ранее глава России также поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Об этом президент заявил в ходе видеоконференции президиума Госсовета по вопросам и задачам субъектов в сфере общего образования.