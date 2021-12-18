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Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро

Иван Линдеманн
22:30 18.12.2021
Средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ.
Всемирный банк выделил Украине 300 миллионов евро
© Фото: pixabay
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Всемирный банк одобрил второй займ для Украины на 300 миллионов евро. Предполагается, что эти средства помогут восстановить украинскую экономику и снизить влияние последствий пандемии коронавируса.

«Средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19», - приводит «Интерфакс» сообщение Всемирного банка.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил цель Украины в отношении США. Глава украинской дипломатии заявил, что цель Киева – получить от Америки один миллиард долларов поддержки в 2022 году, несмотря на то, что в бюджете США для этих целей предусмотрено только 756 миллионов.

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