Путин наградил Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе главы государства о награждении «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также орденами «За заслуги перед отечеством» III степени были награждены актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее, 13 сентября, Александр Розенбаум отметил свой 70-ый день рождения. Тогда он рассказал, что в 1980 году пожертвовал зарплатой врача скорой помощи - 125 рублей, и взял ставку певца - 5 рублей за выход на сцену. Разрываться между двумя профессиями не хотел.