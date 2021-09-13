Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену

Сегодня, 13 сентября, народный артист России Александр Розенбаум отмечает свой 70-ый день рождения.

Десятки концертов для поклонников не только в уютных залах, но и в горячих точках дал Александр Розенбаум. Этим летом он выступал перед моряками в Тартусе. В неспокойные времена был в Афганистане, чтобы спеть тем, кто далеко от дома.

Восхождение артиста на большую сцену началось с ультиматума - в 1980-м Розенбаум принес в Ленконцерт кассету с пятнадцатью песнями для чужой сольной карьеры. Репертуар понравился певцу Альберту Асадуллину - он поставил перед двадцатидевятилетним доктором выбор: спасать жизни или лечить души музыкой.

Розенбаум пожертвовал зарплатой врача скорой помощи – 125 рублей, и взял ставку певца – 5 рублей за выход на сцену. Разрываться между двумя профессиями не хотел. И до сих не терпит дилетантства.

«Да мне был уже тридцатник почти. И я принял решение - хватит быть талантливым. Надо быть профессионалом», - рассказал артист корреспонденту «Звезды».

Играть на гитаре Розенбаум научился раньше, чем писать. В пять лет в музыкальную школу его привела мама. Дальше - художественная самодеятельность, капустники и увлечение рок-музыкой. Битломан Розенбаум играл в разное время в пяти группах, которые собирали солидную аудиторию в ленинградских рок-клубах. Но все точки над «и» расставил клуб бардовской песни.

«О бардах есть очень хорошая поговорка, мне тут ее недавно рассказали: "поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь"», - поделился Розенбаум.

Старт карьеры пришелся на год смерти Владимира Высоцкого. Розенбаума тогда часто с ним сравнивали. Он с этим не боролся, а создавал собственное имя. И у него получилось. Артист собрал уникальную аудиторию - его слушают подростки и пожилые люди, военные и блатные, домохозяйки и профессора.

«Я никогда не писал - утром проснулся, думаю: "напишу сегодня для вояк".. а завтра проснусь и думаю: "напишу что-нибудь для блатных..а послезавтра: " напишу что-нибудь для женщин про любовь". Никогда в жизни. Я пишу только то, что у меня лежит на душе сейчас. То, о чем я думаю сейчас. И так, как я это понимаю. Мне никому сегодня ничего не надо доказывать. Мне 70», - подчеркнул Розенбаум.

За модой и молодыми слушателями музыкант не гонится.

«Не нужно заставлять двадцатилетних тебя понимать...да не хотят они. Ну не желают. Но у них все это будет. Я как доктор вам это говорю», - отметил артист.

Более восьмисот песен и стихов за сорок лет на сцене. Розенбаум не пишет на заказ. Но его песни хотят исполнять.

«Мне повезло в жизни. Бог меня услышал, полюбил и сбросил мне с неба кассетку, где были песни Розенбаума. Там, в Америке, еще никто этого ничего не слышал никогда. И я был первым, кто получил эти песни», - поделился Михаил Шуфутинский.

В 18 лет перед службой в армии репертуар Александра Яковлевича выучил и Леонид Агутин.

«На первом году службы, когда сильновато начинали прижимать.. я всегда говорил: "ну ребят, тогда никакого «На Дону, на Доне» сегодня ночью под гитару не будет. И мне сразу: "Ну ладно Лень, ты не обижайся, ну что ты"», - рассказал Агутин.

Отдельное место в творчестве артиста занимает тема войны. Он писал и пел о Великой Отечественной войне. И, конечно, об Афганистане. Один из немногих музыкантов, кто поехал поддержать советских солдат и офицеров.

«В Афганистане не было места, где бы меня не было. Так что..и в окопчиках пели, и на точках», - отметил Розенбаум.

Афганистан, Чечня, Сирия. Розенбаум, как только выдается возможность, старается спеть для тех, кто находится далеко от дома. Артист был на Хмеймиме, этим летом выступал перед моряками в Тартусе.

«Каждому человеку, который меня сейчас слышит, хочу сказать..представьте, что там ваш брат сейчас, ваш отец там, ваш сын там, ваш дядя, ваш друг, родители вашего друга, ваши матери, жены, сестры..там женщины тоже есть. Вы хотите им отказать в поддержке? Каждый про себя подумайте. Вы хотите им в поддержке отказать? Вперед, отказывайте. Я нет», - заявил артист.

Свой седьмой юбилей народный артист России отметит на работе. День был расписан еще за полгода - до вечера репетиция, а затем концерт. Самый лучший праздник для музыканта, как он сам признается, - выступление на сцене.