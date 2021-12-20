Госдеп: США представят свой перечень озабоченностей действиями России

Правительство США представит свой перечень озабоченностей действиями России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможном развитии событий по безопасности в Европе.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», - заявил Прайс.

Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы к консультациям в формате НАТО - Россия. По ее словам, Штаты ожидают со стороны России деэскалации по ситуации вокруг Украины.