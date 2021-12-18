В Госдепе заявили о готовности к консультациям в формате НАТО - Россия

США готовы к консультациям в формате НАТО — Россия, которые будут проводиться в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, страна ожидает со стороны России деэскалации по ситуации вокруг Украины.

«Мы открыты к соответствующим консультациям в формате НАТО — Россия, в формате ОБСЕ», — цитирует Нуланд ТАСС.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что организованный в США «Саммит за демократию» является мероприятием, направленным против России и Китая.