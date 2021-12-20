Посол РФ в США назвал ужасающими данные о гражданских потерях от авиаударов Америки на Ближнем Востоке

Публикации СМИ о сокрытии Пентагоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке «наводят ужас», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Число жертв "точечных" атак ВС США - согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц - наводит ужас. Среди погибших - женщины и дети. Их убийство - на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре», – приводятся слова Антонова на странице посольства РФ в США в Facebook.

По словам дипломата, американские функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни.

Антонов также напомнил, что еще остаются нерасследованными случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки.

Ранее американское издание New York Times опубликовало первую часть громкого расследования, которое выявило, что Пентагон минимум в два раза занижает численность потерь среди мирного населения на Ближнем Востоке от действий американской армии.

По мнению журналистов, причиной такого отношения стало то, что в американском военном ведомстве расценивают мирных жителей как потенциальных террористов.