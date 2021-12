В стране и мире «Предвзятость подтверждения»: опубликовано расследование о сотнях невинных жертв БПЛА США в Ираке и Сирии Алексей Курильченко Константин Коковешников В Пентагоне неохотно расследуют гибель мирных жителей от американских ракет - по мнению New York Times, военные США рассматривают их как потенциальных террористов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress Читайте нас на: Результаты грандиозного расследования New York Times, первая часть которого была недавно опубликована, наглядно иллюстрируют то, что Пентагон долго пытался скрыть. Почти полторы тысячи отчетов о гибели мирного населения в Ираке и Сирии и выводы, неутешительные как для нынешней администрации США, так и Овального кабинета времен Барака Обамы. Считается, что именно он стал идеологом нового способа ведения войны. Не на земле, а с воздуха, с помощью современных беспилотников, управляемых фактически вслепую - за тысячи километров от места реального боя - Вашингтон сохранял жизни собственных солдат, почти всегда в ущерб местному населению. «Согласно документам, воздушная кампания была отмечена некорректными разведданными, поспешным и часто неточным нацеливанием, а также гибелью тысяч мирных жителей, многие из которых были детьми, что резко контрастировало с представлением американского правительства о войне, ведущейся всевидящими дронами и высокоточными бомбами», - пишет издание. Один из последних примеров такой политики стал очевиден всему миру во время, по сути, бегства США из Афганистана. Когда в результате удара с беспилотника якобы по автомобилю, начиненному взрывчаткой, погибли 10 мирных жителей, в их числе - семь детей. Среди них члены семьи афганского гуманитарного работника. Его брат потерял трех своих детей. «Моих детей уже не вернуть, они погибли и никто не сможет это изменить. От американцев же нет никакой помощи, никакой компенсации. Хотя они обещали, что заплатят нам и помогут выехать в Америку», - рассказал отец погибших в результате авиаудара Ромал Ахмади. До этого - в сирийском поселке Тохар - США уничтожили, как были уверены они сразу 85 представителей запрещенного в РФ террористического движения ИГИЛ*. Вместо них там позже обнаружат тела 120 мирных жителей. Тогда США признали гибель лишь половины сирийских граждан. Четырехлетний Абдурахман был убит вместе с сестрой и матерью - на глазах своего отца в Восточном Мосуле. Всего, по официальным данным, именно дети составляют до четверти всех убитых и раненых. Расследование New York Times показало, что эти цифры занижены как минимум в два раза. А вот как такое расхождение объясняют в Пентагоне. «Мы делаем все, что в наших силах, с учетом обстоятельств, конечно, чтобы полностью изучить последствия наших операций и вред, нанесенный невинной жизни. То, что мы не всегда приходим к одному и тому же выводу с другими расследовательскими группами, не умаляет искренности, с которой мы стремимся сделать это правильно», - заявил представитель Центрального командования США Билл Урбан. На практике Пентагон провел расследование лишь в каждом восьмом случае гибели мирных граждан. Всего два раза - из более чем тысячи трехсот - военные опросили свидетелей или пострадавших. А на месте удара представители командования и вовсе побывали лишь однажды. «Они атаковали госпитали, атаковали свадьбы, беззащитных людей. И всегда, если американцы признавали, что это была ошибка, то назвали их "случайными жертвами" общей войны», - рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Одна из причин такого отношения к мирному населению - так называемая «предвзятость подтверждения». Когда вместо того чтобы беспристрастно проанализировать риск гибели мирных граждан, те, кто отдавали приказы, интерпретировали факты в свою пользу. Принимали жителей за экстремистов, а проведение исламских обрядов за подготовку к очередному теракту. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика