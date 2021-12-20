Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Предвзятость подтверждения»: опубликовано расследование о сотнях невинных жертв БПЛА США в Ираке и Сирии

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
20:20 20.12.2021
В Пентагоне неохотно расследуют гибель мирных жителей от американских ракет - по мнению New York Times, военные США рассматривают их как потенциальных террористов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Результаты грандиозного расследования New York Times, первая часть которого была недавно опубликована, наглядно иллюстрируют то, что Пентагон долго пытался скрыть. Почти полторы тысячи отчетов о гибели мирного населения в Ираке и Сирии и выводы, неутешительные как для нынешней администрации США, так и Овального кабинета времен Барака Обамы.

Считается, что именно он стал идеологом нового способа ведения войны. Не на земле, а с воздуха, с помощью современных беспилотников, управляемых фактически вслепую - за тысячи километров от места реального боя - Вашингтон сохранял жизни собственных солдат, почти всегда в ущерб местному населению.

«Согласно документам, воздушная кампания была отмечена некорректными разведданными, поспешным и часто неточным нацеливанием, а также гибелью тысяч мирных жителей, многие из которых были детьми, что резко контрастировало с представлением американского правительства о войне, ведущейся всевидящими дронами и высокоточными бомбами», - пишет издание.

Один из последних примеров такой политики стал очевиден всему миру во время, по сути, бегства США из Афганистана. Когда в результате удара с беспилотника якобы по автомобилю, начиненному взрывчаткой, погибли 10 мирных жителей, в их числе - семь детей. Среди них члены семьи афганского гуманитарного работника. Его брат потерял трех своих детей.

«Моих детей уже не вернуть, они погибли и никто не сможет это изменить. От американцев же нет никакой помощи, никакой компенсации. Хотя они обещали, что заплатят нам и помогут выехать в Америку», - рассказал отец погибших в результате авиаудара Ромал Ахмади.

До этого - в сирийском поселке Тохар - США уничтожили, как были уверены они сразу 85 представителей запрещенного в РФ террористического движения ИГИЛ*. Вместо них там позже обнаружат тела 120 мирных жителей. Тогда США признали гибель лишь половины сирийских граждан.

Четырехлетний Абдурахман был убит вместе с сестрой и матерью - на глазах своего отца в Восточном Мосуле. Всего, по официальным данным, именно дети составляют до четверти всех убитых и раненых. Расследование New York Times показало, что эти цифры занижены как минимум в два раза. А вот как такое расхождение объясняют в Пентагоне.

«Мы делаем все, что в наших силах, с учетом обстоятельств, конечно, чтобы полностью изучить последствия наших операций и вред, нанесенный невинной жизни. То, что мы не всегда приходим к одному и тому же выводу с другими расследовательскими группами, не умаляет искренности, с которой мы стремимся сделать это правильно», - заявил представитель Центрального командования США Билл Урбан.

На практике Пентагон провел расследование лишь в каждом восьмом случае гибели мирных граждан. Всего два раза - из более чем тысячи трехсот - военные опросили свидетелей или пострадавших. А на месте удара представители командования и вовсе побывали лишь однажды.

«Они атаковали госпитали, атаковали свадьбы, беззащитных людей. И всегда, если американцы признавали, что это была ошибка, то назвали их "случайными жертвами" общей войны», - рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Одна из причин такого отношения к мирному населению - так называемая «предвзятость подтверждения». Когда вместо того чтобы беспристрастно проанализировать риск гибели мирных граждан, те, кто отдавали приказы, интерпретировали факты в свою пользу. Принимали жителей за экстремистов, а проведение исламских обрядов за подготовку к очередному теракту.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 В стране и мире
СМИ: в Шереметьево сел самолет Париж-Москва со сработавшим датчиком неисправности
17:55 В стране и мире
РФ высылает двух германских дипломатов
17:39 В стране и мире
Петра Порошенко заподозрили в государственной измене
16:52 В стране и мире
Видео
Погибшего при падении декорации артиста Большого театра признали виновным в инцеденте
17:00 Армия
Видео
Смерть беспилотникам: «Панцири» уничтожили малоразмерные воздушные цели под Астраханью
Популярное
Видео
Суд удовлетворил иск о разводе Лепса с женой
Отец застреленного оператора считает актера Болдуина причастным к смерти дочери
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.