«В России любят золото по красному»: эксперт назвал главные правила украшения новогодней елки

Эксперт в области новогодних украшений Игорь Хмелев в беседе со «Звездой» рассказал несколько простых правил, которым нужно следовать при украшении елки на Новый год. По его словам, украшение является частью праздничного ритуала, поэтому здесь не существует строгих правил и требований моды.

«Самое лучшее, чтобы елку украшали дети. Тогда это не будет безвкусным - просто по-доброму, искренне и честно. Ребенок будет украшать так, как ему нравится и так как у него нет никаких представлений о моде. Поэтому это будет нравиться и вам и вашим близким», - рассказал Игорь.

Эксперт отметил, что в Западной Европе существуют коллекции елочных игрушек, подобранные по цвету - зачастую их используют для проведения фотосессий. Однако коллекции не всегда соответствуют российским представлениям об украшении новогодней елки.

«Последний сезон эти коллекции были серо-зелено-коричневые. Такие цвета вряд ли будут хорошо смотреться на русской елке. Наши люди любят "золото по красному". И когда так украшают елку, то это нельзя назвать безвкусицей. Потому что изначально елка - это подношение богам, а такие дары не могут быть безвкусными, так как они сделаны искренне», - отметил эксперт.

Еще одно модное течение - винтажные игрушки. По мнению эксперта, старые елочные игрушки могут быть интересны современным детям, которые никогда таких не видели. При этом в России такая мода может быть актуальна, так как у многих имеются запасы игрушек, которые достались от родителей, дедушек и бабушек.

«Вообще само понятие безвкусицы к новогодним елкам неприменимо. Потому что на любой елке присутствует игрушка, которая выбивается из общего стиля. Многие семьи собирают игрушки годами. И когда вы украшаете елку такими игрушками, это как будто история вашей семьи», - заметил Хмелев.

Ранее директор сети елочных магазинов Владислав Пухарев рассказал «Звезде» главные правила при выборе живой елки. По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание на веточки будущего атрибута праздника: они должны быть свежими, естественного цвета.