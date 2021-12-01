Власти: в каждом округе Подмосковья появятся новогодние ярмарки

Новогодние ярмарки будут работать в каждом городском округе Подмосковья. Об этом рассказала вице-губернатор МО Наталья Виртуозова.

По ее словам, власти приняли такое решение для того, чтобы отдохнуть на праздничных мероприятиях смогли все жители и гости региона. Вице-губернатор также сообщила, по области будет ездить ярмарочный поезд.

Чиновница добавила, что поскольку в Московской области более 60 муниципалитетов, ярмарочный поезд не сможет добраться до каждого округа региона. Однако посетить праздничные ярмарки смогут все желающие.

«Мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка. Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим», - сказала Виртуозова в беседе с «360».

Она отметила, что в Истре с 6 по 8 января будет работать традиционная рождественская ярмарка «Азбука Рождества». Возле музея «Новый Иерусалим» можно будет приобрести самую вкусную и свежую продукцию от подмосковных фермеров.

Вице-губернатор обратила внимание, что «Азбука Рождества» является мини-аналогом фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», проходящего в летний период.

«В этом году, к счастью, она (ярмарка в рамках фестиваля „Сыр! Пир! Мир!“ - прим. ред.) состоялась и была одной из самых посещаемых за всю историю: к нам приехали фермеры более чем из 50 регионов со всей страны. А зимой мы проводим такую мини-ярмарку. Люди немножечко замерзнут, перекусят, а после - обязательно в музей или монастырь», - подчеркнула Наталья Виртуозова.

Чиновница также сообщила, что 18 декабря в истринском музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Азбука шедевра». На ней будут представлены картины знаменитых художников - Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и многих других.