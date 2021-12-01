Шедевры российских художников соберут в одном музее Московской области

В истринском музее «Новый Иерусалим» 18 декабря текущего года откроется выставка «Азбука шедевра». На ней будут представлены картины знаменитых художников - Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и многих других. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова назвала «Азбуку шедевра» главной выставкой страны в 2021 году. Главной, однако не единственной в Московской области.

В рамках проекта «Зимы в Подмосковье» в текущем году состоится около 500 мероприятий. В их числе несколько уникальных выставок, посетив которые жители и гости Московской области смогут, в том числе, побывать в единственном музее-усадьбе Достоевского, насладиться самой большой частной коллекцией произведений французских художников, а также увидеть в одном месте эксклюзивные произведения искусства из 30 российских музеев.

«У нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу. И 18 декабря в „Новом Иерусалиме“ открывается одна из лучших выставок страны за все время - „Азбука шедевра“», - объяснила Наталья Виртуозова в беседе с «360».

Она добавила, что из 30 музеев со всей России привезут лучшие картины. Будут представлены произведения отечественных художников, которые сделали русскую живопись известной во всем мире.

«Эту выставку нельзя пропустить, это огромное событие», - подчеркнула Виртуозова.

Она также поблагодарила директоров всех музеев, передавших картины «Новому Иерусалиму», и пригласила жителей разных регионов страны посетить выставку.

Вице-губернатор отметила, что заявление о том, что в Московской области якобы нечего посмотреть, является большим стереотипом. По ее словам, в настоящий момент регион работает над тем, чтобы сломать это заблуждение. Чиновница подчеркнула, что сейчас Подмосковье дает возможность всем желающим увидеть на одной площадке уникальные картины со всей России.

«Азбука шедевра» - не единственная выставка, которая будет работать в МО этой зимой. В Зарайском городском округе 20 ноября начал работу первый и единственный музей-усадьба Достоевского «Даровое».

«Музей полностью восстановлен, там собрана очень уютная, очень красивая коллекция небольшая. Поехать туда и посмотреть, где рос наш гений, - это большое удовольствие. Там пока еще почти никого не было, поэтому ждем», - рассказала Виртуозова.

Кроме того, 20 ноября в музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это стало возможным благодаря совместной работе двух музеев: «Нового Иерусалима» и усадьбы Архангельское. Представленные на выставке произведения представляют из себя, возможно, самую крупную частную коллекцию полотен французских художников периода конца XVII - первой трети XIX веков.

Также 26 ноября в Московской области открылась выставка «Образ и смысл». Это один из первых результатов работы Серпуховского музея с 11 музеями в РФ.

Как рассказала Виртуозова, на данной выставке представлено 80 картин из 11 музеев, в числе которых работы знаменитых голландских живописцев.

«XVII век - пик рассвета Голландии. Мы знаем, что в это время Нидерланды цветут и голландская живопись расцветает и дает большой толчок мировой живописи. Это в первую очередь высочайшее качество письма», - добавила вице-губернатор МО.

В заключение чиновница обратила внимание, что качество письма голландцев поражает точностью, красотой и яркостью, и назвала их картины «взрывом красоты».