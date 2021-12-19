«Держать порох сухим»: какую роль играет военная контрразведка для российской армии сегодня

19 декабря в России отмечается день образования военной контрразведки. В этот день в 1918 году был создан Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) – орган военной контрразведки Советского государства.

За свою долгую историю - организация неоднократно меняла свое название, но ее суть всегда оставалась единственной и неизменной - обеспечение государственной безопасности. При этом вся работа всегда строится в тесном взаимодействии с военным командованием и с личным составом воинских частей.

В рядах контрразведки хорошо известно выражение: «Без разведки армия слепа, а без контрразведки – беззащитна». Всех сотрудников и ветеранов с очередной годовщиной отечественных органов военной контрразведки поздравил генерал-полковник Александр Безверхний.

«Военная контрразведка - это составная часть структурного подразделения ФСБ. За всю историю развития нашей великой Родины военные контрразведчики и в годы лихолетья, и в наше время достойно защищают и оберегаю нашу армию от устремлений противника, борются за ее боеспособность, помогают руководству страны знать объективную картину в Вооруженных силах», - отметил он.

Безверхний подчеркнул, Военные контрразведчики неизменно демонстрируют высочайший профессионализм, личное мужество, смелость, решают ответственные задачи.

«Для меня большое счастье и удовольствие передать большой праздничный привет ветеранам, действующим сотрудникам...Живем мы с вами в очень непростое время, порох надо держать сухим. Надо помнить, что нам родина доверила, наверное, самое святое - свою безопасность, и это доверие мы обязаны, особенно действующие сотрудники, оправдать», - сказал он.

Накануне праздника в ветеранской организации Военной контрразведки открылся Зал боевой славы, где представлены уникальные исторические документы, фотографии из личных дел сотрудников, боевые награды, приказы и отчеты о проделанной работе. И все это начиная с момента создания военной контрразведки, до наших дней. Собраны тут и различные спецсредства, которые в свое время использовали сотрудники контрразведки, и уникальные образцы оружия.

«Здесь ковались характеры. Здесь школу оперативного мастерства прошло огромное количество военных контрразведчиков. То, что сегодня открыли этот военный Зал боевой славы отдела, я уверен, что это надо не только тем, кто ушел со службы. Необходимо, чтобы это видели, знали, читали, знакомились, постигали всю эту науку молодые люди, которые сегодня встали в строй», - считает Безверхний.

Особое место в Зале Боевой славы отдано благотворительной программе «Молчаливое эхо войны». Уже несколько лет на местах кровопролитных боев усилиями сотрудников и ветеранов Военной контрразведки, Федеральной Службой безопасности и Министерства обороны устанавливаются мемориальные памятники, которые получили название «Часовые памяти». Эти часовые уже заняли свои бессменные посты от Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Севастополя, сохраняя память о подвиге советского народа в годы войны. Каждая из этих часовен становится местом силы и - неизменно вызывает море эмоций и у организаторов и у простых людей.

«За эти годы появились вот эти 14 монументов, 14 часовен, которые являются действительно свидетелями, очевидцами той огромной работы военно-патриотической, поисковой, которая развернута по нашей стране. И нам никто не страшен, потому что есть вот такое настроение, есть понимание, есть востребованность исторической памяти. Я чувствую, понимаю и верю, что мы вот этими своими мероприятия достучимся обязательно до всех», - сказал Безверхний.

Важность работы по поиску и восстановлению имен погибших, отметил и директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, сохранение исторической памяти и увековечивание всех известных и неизвестных героев войны - священный долг для сотрудников и ветеранов ведомства.