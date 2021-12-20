Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за трагических последствий тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна. Они опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - говорится в телеграмме.

Ранее на Филиппины обрушился мощный тайфун «Раи». По состоянию на 6 часов утра местного времени 20 декабря национальная полиция Филиппин, по данным СМИ, сообщала более чем о 200 погибших вследствие разбушевавшейся стихии.

По данным Департамента социального благополучия и развития Филиппин, количество эвакуированных жителей в восьми регионах страны может увеличиться до 279 тысяч человек.