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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за трагических последствий тайфуна

Алиса Кононенко
18:11 20.12.2021
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна «Раи», обрушившегося на Филиппины, погибли более 200 человек.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за трагических последствий тайфуна
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна. Они опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - говорится в телеграмме.

Ранее на Филиппины обрушился мощный тайфун «Раи». По состоянию на 6 часов утра местного времени 20 декабря национальная полиция Филиппин, по данным СМИ, сообщала более чем о 200 погибших вследствие разбушевавшейся стихии.

По данным Департамента социального благополучия и развития Филиппин, количество эвакуированных жителей в восьми регионах страны может увеличиться до 279 тысяч человек.

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