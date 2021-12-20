РФ высылает двух германских дипломатов

Россия высылает из страны двух дипломатов Германии в ответ на аналогичные действия Берлина. В МИД России по этому поводу был вызван чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, ему был заявлен решительный протест.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что из-за этого между Берлином и Москвой «серьезно осложнится диалог».