На Украине призвали «уже сейчас» продлить контракт по транзиту российского газа

Украина уже сейчас готова продлить контракт на транзит российского газа. Об этом сообщается на сайте «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул, что компания готова уже сейчас продлить контракт на транзит. Это станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее назвал идеальным сроком продление контракта на 15 лет.

Контракт по транзиту, рассчитанный на пять лет, Москва и Киев подписали в 2019 году. По договору «Газпром» транспортировал 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и будет транспортировать 40 миллиардов кубометров газа в год в период с 2021 по 2024 год включительно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продлению договора о транзите газа через территорию Украины, а также увеличить его в случае, если будут созданы экономические и технологические условия. Пока, по его словам, увеличивать транзит опасно, так как износ украинской газотранспортной системы составляет более 80%.