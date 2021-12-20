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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов

Алексей Курильченко
15:56 20.12.2021
Аномальные холода в столице прогнозируются с 21 по 23 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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В Москве с 21 по 23 декабря введен оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами. По данным Гидрометцентра, в столице температура опустится до 12 градусов ниже нормы.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 02 ч. 21 декабря до 02 ч. 23 декабря. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Также москвичей предупредили об образовании на дорогах гололедицы, сильном ветре и метели.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «Звезде» о том, что долгосрочные прогнозы погоды на Новый год давали противоречивые результаты. Она отметила, что наиболее достоверный прогноз появится за семь дней до 31 декабря, когда начнется естественный синоптический период.  

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