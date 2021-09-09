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Мошенники нашли новый способ украсть данные россиян на портале «Госуслуги»

Роман Захаров
05:09 09.09.2021
Эксперт рассказал, что делать, если человек стал жертвой нового способа обмана аферистов.
Мошенники нашли новый способ украсть данные россиян на портале «Госуслуги»
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах». О том, что это за способ, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники от имени портала государственных услуг сообщают гражданам РФ о якобы их откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, после чего предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса и оплатить пошлину. При этом персональные данные, деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг уходят аферистам.  

«В письме предлагается пройти по ссылке на сайт-двойник "Госуслуг". Там человеку предлагают заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику, а потом оплатить пошлину, которая как правило не превышает пары тысяч рублей. Однако и данные, и деньги окажутся у мошенников», - объяснил Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Эксперт при этом подчеркнул, что если в поддельной анкете жертва укажет свой логин и пароль, то злоумышленники получат доступ к профилю, где хранятся многие персональные данные, с помощью которых можно, в том числе, оформить кредит или микрозайм.

Станислав Кузнецов рекомендовал при заходе на сайт госуслуг всегда проверять его адрес в браузере, а если подобное письмо пришло на почту, то просто позвонить в свою поликлинику и уточнить достоверность изложенной информации.

Специалист напомнил, что к государственной поликлинике прикрепляют бесплатно: за эту услугу не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если же человек попался на уловку аферистов, то зампред правления банка посоветовал срочно изменить пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщить о случившемся техподдержке портала.

Также, для защиты от возможной кражи пароля, эксперт порекомендовал настроить в личном кабинете на «Госуслугах» вход с подтверждением по sms: не только по паролю, но и по одноразовому sms-коду.

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