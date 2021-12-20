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«Евросоюз должен быть частью таких дискуссий»: Боррель об инициативах РФ по безопасности

Марина Крижановская
01:49 20.12.2021
Российская сторона представила проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО 17 декабря и передала их США.
«Евросоюз должен быть частью таких дискуссий»: Боррель об инициативах РФ по безопасности
© Фото: Carofei, Fotogramma, globallookpress
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Они были предложены в минувшую пятницу МИД России и представляют собой проект предложений о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО.

«Очевидно, что Евросоюз должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий. <...> Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», - сообщил Боррель в своем личном блоге.

Он также добавил, что вопрос якобы наращивания российских войск на границе с Украиной, «в сочетании с эскалацией угроз и подрывных действий, направленных против Украины» доминировал в международных новостях и дипломатии на минувшей неделе. Он отметил, что данные темы активно обсуждались на различных уровнях: «Большой семерки», НАТО и ОБСЕ, европейской дипломатии, а также в двустороннем формате.

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно приняли решение о продлении экономических санкций против России на 6 месяцев

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