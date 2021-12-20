Путин на встрече с главой ПСБ призвал помогать предприятиям ОПК в ходе диверсификации
Диверсификация деятельности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса будет повышать их технологические возможности, а значит улучшать их работу по линии «оборонки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.
«Нужно, конечно, плечо подставлять оборонным предприятиям, оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации», - сказал глава государства.
Фрадков отметил важность такой деятельности и заявил, что это отдельное направление работы банка.
Ранее сообщалось, что ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилых объектов для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Такие предприятия смогут получить инвестиционный кредит для целей строительства жилых домов.
В прошлом месяце Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ОПК. Президент призвал предприятия ОПК активно встраиваться в сферы, где их продукция особенно востребована. Это судостроение, авиация, медицинская техника, транспортная отрасль.
Материал подготовил Андрей Аркадьев