Путин сообщил о росте доли гражданской продукции в системе ОПК

Президент России Владимир Путин сообщил о росте гражданской продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019-м - 24,1%, то по итогам 2020 года это уже 25,6%. Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше», - отметил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Вместе с тем, как заметил глава государства, необходимо работать эффективнее в этом направлении, резервы, по словам Путина, для этого есть. Важно четко и правильно расставлять приоритеты, шире использовать возможности, которые открываются при реализации нацпроектов и государственных программ, подчеркнул президент.

«Наша промышленность - и гражданская, и оборонная - уже обеспечивает более половины потребностей в машинном оборудовании в наших проектах», - привел пример Путин.

Также он сообщил, что механизм квотирования отечественной продукции работает, причем устойчиво, - доля отечественных товаров в муниципальных и госзакупках за 9 месяцев 2021 года выросла до 60,9%, тогда как в 2020 году составляла только 55,6%.

Нужно по максимуму использовать эти возможности, подытожил президент. Он призвал предприятия ОПК активно встраиваться в сферы, где их продукция особенно востребована. Это судостроение, авиация, медицинская техника, транспортная отрасль и другие.

При этом, отдельно подчеркнул Путин, важно следить за качеством продукции. Она должна выдерживать конкуренцию с иностранной продукцией и по качеству, и по цене.

Также Путин сообщил, что доля современного оружия в ядерных силах РФ превышает 80%.