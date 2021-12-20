Кремль не получал предложений по встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в понедельник.

«Ну, на самом деле какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил создание отдельного формата прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, касающихся ситуации в Донбассе. Кроме того, украинский лидер отметил, что со стороны партнеров из Европы и США он видит поддержку в осуществлении этой меры.