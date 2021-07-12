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Русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию

Анна Касаткина
20:33 12.07.2021
По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, это событие указывает на возрастающую роль РФ среди ведущих винодельческих регионов.
Русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию
© Фото: pixabay
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Русский язык стал шестым официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV). Об этом сообщили в Минсельхозе России.

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, это решение указывает на возрастающую роль РФ среди ведущих винодельческих регионов.

«Оно будет способствовать продвижению российского вина за рубежом, закреплению статуса нашей страны в качестве одного из основных участников мирового рынка и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области виноградарства и виноделия», - цитируют его «Известия».

Помимо этого, упроститься работа российских специалистов на площадке организации и использование на практике международного опыта, добавил Патрушев.

В Минсельхозе напомнили, что русский является одним из шести языков ООН и имеет статус рабочего в большинстве межгосударственных структур, включая и те, что задействованы в сфере производства продовольствия и сельского хозяйства.

Как уточнили РИА Новости в российском Союзе виноградарей и виноделов, РФ в течение трех лет будет нести финансовые расходы по внедрению русского языка, что позволит оперативно сделать переводы всех существующих рекомендаций OIV и других основных документов.
Ранее перечень официальных языков OIV включал английский, испанский, итальянский, немецкий и французский языки.

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