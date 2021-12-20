СК озвучил возможную причину смерти подозреваемого в массовом отстреле гусей депутата

По факту смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко, подозреваемого в массовом отстреле гусей на Чукотке, следователи начали проверку. У следствия несколько версий произошедшего.

«У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство», - сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.

В ведомстве пояснили, что сейчас идет опрос возможных свидетелей, очевидцев и родственников. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как пишут СМИ, летом в отношении Крамаренко завели уголовное дело о незаконной охоте. Поводом стали фотографии с 200 трупами птиц. На фотографии охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек убитых гусей. В человеке на снимке узнали депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко.