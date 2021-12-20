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В Магадане найден мертвым подозреваемый в массовом отстреле гусей депутат

Кира Карон
10:01 20.12.2021
По данным СМИ, летом в отношении Крамаренко завели уголовное дело о незаконной охоте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Магаданская городская Дума
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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко обнаружен мертвым. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе СК РФ по Магаданской области.


«В настоящее время выясняются обстоятельства гибели Александра Крамаренко. Проводится медицинская проверка для установления причин смерти», - сказали в СК.

Как пишут СМИ, летом в отношении Крамаренко завели уголовное дело о незаконной охоте. Поводом стали фотографии с 200 трупами птиц. Также на странице в Instagram Магаданской городской думы опубликованы соболезнования от имени председателя Сергея Смирнова.


«От лица депутатов и сотрудников аппарата Магаданской городской думы выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича Крамаренко. Он был добрым, неравнодушным, человеком слова и дела, надежным товарищем», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация по данному факту уточняется.

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