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В Подмосковье жители жалуются на нашествие «снежных блох»

Кира Карон
13:34 20.12.2021
Специалист отметил, что иногда их количество может напугать людей, но при этом стоит всегда помнить о том, что они безвредны.
В Подмосковье жители жалуются на нашествие «снежных блох»
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Daniel Tompkins, Wikimedia
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Жители в подмосковном Солнечногорске пожаловались на нашествие «снежных блох». Научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский объяснил «360», почему такие полностью безобидные существа не блохи и даже не насекомые.

«Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе - ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», - сказал Марьинский.

По словам эксперта, у этих существ есть так называемая прыгательная вилка, позволяющая им скакать. Из-за этого они и получили свое прозвище.

«Ногохвостки встречаются в разные сезоны и в разных местах. Но есть виды, которые предпочитают вылезать во время оттепелей на поверхность снега и прыгать. Они сами при этом темные, и за счет контрастности их хорошо видно», - заключил эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о 30-сантиметровых сугробах. По словам синоптика, такая внушительная высота снежного покрова ожидается в столице в следующие выходные.

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