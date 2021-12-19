В стране и мире Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах Анна Назайкина Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальном похолодании с понедельника, 20 декабря. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о 30-сантиметровых сугробах. По словам синоптика, такая внушительная высота снежного покрова ожидается в столице в следующие выходные. «За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 сантиметров, а в понедельник – до 32-37 сантиметров, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь», - рассказал он в беседе с РИА Новости. Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальном похолодании с понедельника, 20 декабря. По прогнозам метеорологов, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза. Во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода превратится в «по-настоящему холодную». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика