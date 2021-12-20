Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов

Цены на газ в Европе поднялись до максимума с начала октября. Голубое топливо в начале торгов в понедельник, 20 декабря, превышало $1 700 за 1 000 кубометров.

По данным биржи ICE, на максимуме за день январские фьючерсы торговались по $1 705 за 1 000 кубометров. Последний раз цены на газ в регионе дорожали свыше $1 700 в начале октября. Позже стоимость газа пошла вниз.

Топливо дорожает на фоне ожиданий холодной погоды в Европе, а также из-за неопределенной ситуации с запуском «Северного потока - 2».

Сейчас трубопровод не введен в эксплуатацию из-за сертификации. Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва на данный момент не определяет для себя сроков запуска «Северного потока - 2».