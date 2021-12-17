В Кремле ответили на вопрос о сроках введения «Северного потока - 2» в эксплуатацию

Сроков по введению трубопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию в настоящий момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации... Не нам прогнозировать, когда она произойдет», - сказал он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что решение по газопроводу не будет принято в первой половине 2022 года.

Представитель Кремля назвал это «вопросом исключительно регулятора». По словам Пескова, Москва на данный момент не определяет для себя сроков.

Трубопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн сообщил, что в ведомстве ожидают, что решение по «Северному потоку - 2» не будет принято в первой половине 2022 года.