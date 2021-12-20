В России выявили 27 022 заражения COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2 630), Московской области (1 935) и в Санкт-Петербурге (1 958). Меньше всего - в Республике Тыва (15) и Ненецком автономном округе (8).

Ранее стало известно, что специалисты Всемирной организации здравоохранения продолжают оценивать техническое досье российского препарата от COVID-19 «Спутник V» и ждут дополнительную информацию об этой вакцине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она при этом подчеркнула, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.