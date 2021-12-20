В МИД заявили, что РФ еще не решила, будет ли отказываться от моратория на РСМД в Европе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона еще не приняла окончательного решения по поводу отказа от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе при условии, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности. Кроме того, США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности, говорит Рябков.

«Одно с другим не связано. У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», - цитирует РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Ранее Сергей Рябков предостерег НАТО от игнорирования соглашений по безопасности. По его словам, сценарий того, что Вашингтон проигнорирует соглашения о безопасности России с США и НАТО, которые предложила Москва, возможен, но нежелателен.