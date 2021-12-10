Песков: Непомнящий был слабее Карлсена, но шахматист блестящий

Пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков прокомментировал поражение российского шахматиста Яна Непомнящего в поединке с Магнусом Карлсеном. Он отметил, что, несмотря на свои гениальные способности, в прошедшем турнире за мировое первенство россиянин оказался слабее норвежца.

«Непомнящий - блестящий шахматист. Но он был слабее», - приводит слова Пескова ТАСС.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Матч состоялся в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. Карлсен обыграл в 11-ой партии Непомнящего и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам.