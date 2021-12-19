Похищенную в Камбодже россиянку удалось найти живой

Пропавшую в Камбодже россиянку нашли живой. Об этом сообщила ее подруга, которая ранее заявила о похищении девушки. Подробности поисков не приводятся, известно лишь то, что к ним подключились сотрудники посольства РФ в стране, пишут «Известия».

Накануне СМИ, со ссылкой на друзей девушки, сообщили о ее похищении. Пропавшая жила в Камбодже и перестала выходить на связь неделю назад. До этого девушка встретилась с новым знакомым из Китая, с которым они познакомились в Интернете.

По сообщениям друзей россиянки, после ее пропажи новый знакомый звонил и требовал 10 тысяч долларов за информацию о местонахождении подруги.