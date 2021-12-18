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Друзья живущей в Камбодже россиянки сообщили о ее похищении

Ян Брацкий
13:37 18.12.2021
Девушка не выходит на связь уже шесть дней, а о ее местонахождении ничего не известно.
Друзья живущей в Камбодже россиянки сообщили о ее похищении
© Фото: Gary Dwight Miller, ZUMAPRESS, globallookpress
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В Камбодже пропала гражданка России. Друзья девушки уверены, что она была похищена и подозревают в этом гражданина Китая, с которым она познакомилась в Сети. С их слов, он требует от 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении.

Подруга девушки рассказала, что пропавшая поехала на встречу с новым знакомым по его приглашению. Они встретились 12 декабря, однако что-то ее напугало в момент общения. Она прислала геолокацию, контакт мужчины и перестала выходить на связь. Сначала китаец заявлял, что девушка уехала домой и ему ничего не известно о ее местонахождении, но потом написал друзьям и потребовал выкуп.

«Наша подруга вот уже как шестой день у них, и мы даже не знаем, жива ли она. На просьбу отправить хотя бы видео с ней, китаец говорит, что она уже якобы у других людей», - рассказала в беседе с «Лентой» подруга пропавшей.

С ее слов, местные полицейские не предпринимают ничего, чтобы разыскать россиянку. Друзья девушки обратились за помощью в российское посольство.

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