В Якутии рассказали о масштабах аварии на ЛЭП

В пяти районах Якутии свыше 78 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба руководства региона.

Отмечается, что в населенных пунктах двух районов республики введены веерные отключения света, а в остальных селах - дизельные электростанции обеспечивают полную загрузку.

«Без света остались 83 населенных пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей», - информируют власти.

Авария случилась в ночь с 18 на 19 декабря на линии 110 кВ «Майя-Чурапча» приблизительно в 56 километрах от села Майя. Под отключение электричества попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Температура воздуха в этих районах составляет до минус 50 градусов мороза.

В настоящий момент бригады энергетиков, выехавшие с Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов, работают над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что без электричества в Якутии остались более 40 тысяч человек.