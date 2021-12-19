В Якутии рассказали о масштабах аварии на ЛЭП
В пяти районах Якутии свыше 78 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба руководства региона.
Отмечается, что в населенных пунктах двух районов республики введены веерные отключения света, а в остальных селах - дизельные электростанции обеспечивают полную загрузку.
«Без света остались 83 населенных пункта, свыше 17 тысяч жилых домов, более 78 тысяч жителей», - информируют власти.
Авария случилась в ночь с 18 на 19 декабря на линии 110 кВ «Майя-Чурапча» приблизительно в 56 километрах от села Майя. Под отключение электричества попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы. Температура воздуха в этих районах составляет до минус 50 градусов мороза.
В настоящий момент бригады энергетиков, выехавшие с Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов, работают над устранением проблемы.
Ранее сообщалось, что без электричества в Якутии остались более 40 тысяч человек.