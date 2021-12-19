NYT: Пентагон скрывал факты гибели мирных жителей во время боевых операций в Сирии

Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при проведении боевых операций в Сирии, Афганистане и Ираке. Накануне газета The New York Times опубликовала более тысячи изученных экспертами отчетов американского оборонного ведомства.

«Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон», - пишет газета.

Согласно официальной статистики армии США, в рамках борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»* в Ираке и Сирии погибли 1417 мирных жителей, еще 188 случайных жертв были зафиксированы в течение 2018 года в Афганистане.

Проведенный газетой анализ документов показал, что «сотни смертей не были учтены», говорится в материале издания. Авторы статьи указывают, что только 12% всех ударов, в которых погибли или могли погибнуть мирные жители, были рекомендованы к полноценному расследованию.

Во многих случаях проверками занималось командование, санкционировавшее удар по тем или иным объектам. Кроме того, многие сообщения о жертвах среди мирного населения просто отклонялись, пишет газета.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.