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СМИ: военные США умолчали об унесших жизни мирных граждан авиаударах в Сирии

Анна Берестовая
01:22 14.11.2021
Пресса обвинила военных США в умалчивании сведений об авиаударах в САР, унесших жизни мирных жителей.
СМИ: военные США умолчали об унесших жизни мирных граждан авиаударах в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Пресса сообщила, что военные Соединенных Штатов долгое время умалчивали о крупном инциденте с жертвами среди гражданских лиц, произошедшем в марте 2019 года в Сирии. Согласно заявлению СМИ, тогда мирные сирийцы погибли в результате авиаударов, якобы произведенных американцами в районе Багуза.

Как описывают случившееся в прессе, в ходе нападения штурмовик США F-15E сбросил 500-фунтовую бомбу на толпу людей, а затем добавил еще две более мощные бомбы следом. Согласно сведениям New York Times, все произошедшее в прямом эфире будто бы транслировал на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре американский беспилотник.

Как утверждает издание, данный инцидент стал одним  из крупнейших по жертвам среди гражданского населения в рамках действий против «Исламского государства»*. При этом, согласно уточнению газеты, американские военные никогда этого не признавали.

New York Times озвучила версию, в соответствии с которой данные авиаудары никогда не получали тщательного расследования, и направила соответствующие выводы Центральному командованию США. В ответ на это действие в ведомстве якобы впервые признали сам факт авиаударов, указав, что в результате инцидента погибли 80 человек, 16 из которых были боевиками, четверо гражданскими, а остальные - неустановленными лицами. Также, как пишет газета, в командовании охарактеризовали атаку как оправданную.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ

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