Врач назвала продукты, которые опасно совмещать

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, какие продукты лучше не совмещать, чтобы не нанести вред здоровью.

«Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом)», - отметила врач, передает РИА Новости.

По словам Муравской, для организма человека важна правильно работающая система пищеварения, которая имеет свои особенности: продукты перевариваются с разной скоростью, желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному.

Кроме того, как напомнила нутрициолог, переработка белка требует кислой среды, а углеводов - щелочной.

«Использование несовместимых продуктов заставляет организм тратить больше энергии на переработку. Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время», - также подчеркнула эксперт.

В этом случае, как отметила Екатерина Муравская, происходит нарушение работы кишечника, то есть начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ. В этом случае, рассказала врач, образуются токсины, отравляющие организм.

Ранее врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что обезжиренные продукты - творог, молоко с нулевым процентом жирности - менее полезны для организма по сравнению с обычными.

По ее словам, подобные продукты при производстве проходят промышленную обработку, при которой в них добавляют дополнительные вещества, улучшающие вкусовые качества. Крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители. То есть то, что не полезно для здоровья.