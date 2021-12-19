Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве протестируют системы поиска парковочных мест с помощью искусственного интеллекта

Майя Мусиенко
05:12 19.12.2021
Сообщается, что в конкурсе смогут участвовать только представители малого и среднего бизнеса.
В Москве протестируют системы поиска парковочных мест с помощью искусственного интеллекта
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве пройдет конкурс на тестирование системы поиска свободных парковочных мест во дворах при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщается на сайте госзакупок, по техническому заданию, точность распознавания занятости парковочных мест должна составлять не менее 85% в любое время суток.

«Начальная (максимальная) цена договора: 6 миллионов 183 тысячи 977,83 рубля», – говорится в опубликованном на сайте документе.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе могут подать только представители малого и среднего бизнеса. Прием документов продолжится до 24 декабря, итоги подведут 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожают парковки и проезд в общественном транспорте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:38 В стране и мире
Украина пожаловалась Западу на недостаток наступательного оружия
22:44 В стране и мире
МИД РФ назвал два пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе
21:43 В стране и мире
Нидерланды закрываются на жесткий карантин
19:47 В стране и мире
Госавтоинспекция Москвы подписалась на блогеров-нарушителей
15:05 Армия
Видео
Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Популярное
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября
Видео
Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося под Ярославлем автобуса
Назван прием, который повышает бодрящий эффект от кофе
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.