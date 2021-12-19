В Москве протестируют системы поиска парковочных мест с помощью искусственного интеллекта

В Москве пройдет конкурс на тестирование системы поиска свободных парковочных мест во дворах при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщается на сайте госзакупок, по техническому заданию, точность распознавания занятости парковочных мест должна составлять не менее 85% в любое время суток.

«Начальная (максимальная) цена договора: 6 миллионов 183 тысячи 977,83 рубля», – говорится в опубликованном на сайте документе.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе могут подать только представители малого и среднего бизнеса. Прием документов продолжится до 24 декабря, итоги подведут 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожают парковки и проезд в общественном транспорте.