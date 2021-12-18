В стране и мире В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности Ян Брацкий Синоптики напомнили, что в начале следующей недели жителей столичного региона ждет аномальное похолодание. © Фото: flickr Читайте нас на: В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре столичного региона, опубликовавшего прогностическую карту. «Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении. Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальном похолодании с понедельника, 20 декабря. По прогнозам синоптиков, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза. Во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода превратится в «по-настоящему холодную». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика