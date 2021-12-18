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В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности

Ян Брацкий
09:04 18.12.2021
Синоптики напомнили, что в начале следующей недели жителей столичного региона ждет аномальное похолодание.
В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
© Фото: flickr
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В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре столичного региона, опубликовавшего прогностическую карту.

«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее жителей столичного региона предупредили об аномальном похолодании с понедельника, 20 декабря. По прогнозам синоптиков, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза.

Во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода превратится в «по-настоящему холодную».

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