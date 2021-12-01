Летчик Ил-76 рассказал, с какими трудностями столкнулся экипаж во время рейса в Кабул

Сегодня утром в Кабуле приземлись три самолета Минобороны РФ с гуманитарной помощью. По словам российских летчиков, полет прошел хорошо, однако работать в небе в таких условиях довольно сложно даже для опытных экипажей.

«Воздушное судно справилось в целом неплохо. Есть свои особенности захода на высокогорный аэродром. Очень мало ориентиров местности, тяжело увидеть ВПП (взлетно-посадочную полосу)», - рассказал «Звезде» помощник командира воздушного судна Артем Ревский.

После разгрузки самолеты военно-транспортной авиации эвакуируют из Афганистана 380 человек - это россияне, граждане стран ОДКБ, а также афганские студенты, которые учатся в вузах в РФ.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ организовало третью эвакуацию самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана.

Для осуществления вывоза была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

Кроме того, сообщалось, что на каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от РФ для населения Афганистана. Самолетами в общей сложности было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.