Омск накрыл плотный туман с запахом гари

На Омск обрушился густой туман с запахом гари. В областной Госавтоинспекции жителей региона предупредили о плохой видимости на дорогах, передает портал NGS55.RU.

Кроме того, ГИБДД просит водителей помнить о правилах движения в тумане. Также специалисты призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При этом жители города рассказали, что туман мог смешаться с вредными выбросами, от чего появился устойчивый запах гари. В соцсетях люди жалуются на то, что невозможно пройти по центру города, так как одежда тут же начинает пахнуть дымом.