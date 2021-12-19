Омск накрыл плотный туман с запахом гари
В ГИБДД попросили водителей помнить о правилах движения в тумане.
© Видео: ivan.v.orekhov, slava_jet, Instagram © Фото: Максим Мизя, vk
На Омск обрушился густой туман с запахом гари. В областной Госавтоинспекции жителей региона предупредили о плохой видимости на дорогах, передает портал NGS55.RU.
Кроме того, ГИБДД просит водителей помнить о правилах движения в тумане. Также специалисты призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
При этом жители города рассказали, что туман мог смешаться с вредными выбросами, от чего появился устойчивый запах гари. В соцсетях люди жалуются на то, что невозможно пройти по центру города, так как одежда тут же начинает пахнуть дымом.
В ДPУГИХ CMИ
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