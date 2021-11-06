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Город под серой пеленой: кадры густого тумана, накрывшего Краснодар

Роман Захаров
10:28 06.11.2021
Погодные условия стали причиной задержки нескольких авиарейсов в аэропорту Краснодара.
© Видео: Кубанские новости, VK © Фото: kubannews, Вконтакте
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На Краснодар второй день подряд опускается густой туман. Кадрами природного явления активно делятся пользователи социальных сетей.

На записи видно, что краевую столицу заволокло белой пеленой: под плотной вуалью серой дымки находятся дома, деревья, рекламные щиты, и лишь редкие прохожие и автомобили разрезают ее, привычно куда-то спеша в шуме городское суеты.

Такие погодные условия, однако, стали причиной изменения режима работы местного аэропорта.

«Аэропорт работает преимущественно на оправку рейсов. На прилет ожидается задержка семи рейсов. На вылет меняется время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана», - приводит издание «Кубань 24» сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Отмечается, что видимость на полосе составляет около 150 метров.

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