Россиянам напомнили о штрафах за неубранный снег

Если неубранный снег мешает доступу к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, землепользователи участков могут быть оштрафованы по закону. Попасть под санкции может как юридическое, так физическое лицо. Об этом рассказал юрист Юрий Аванесов.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт подчеркнул, что не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения (землепользователь) состоит к СНТ и является ли он членом товарищества.

Ранее нутрициолог Алена Степанова порекомендовала профилактическое употребление витаминов, а также прогулки на свежем воздухе в период зимних холодов.