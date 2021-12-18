Эксперт рассказала, какие витамины лучше принимать зимой

Нутрициолог Алена Степанова в беседе со «Звездой» рассказала россиянам, как укрепить здоровье в период зимних холодов. Эксперт порекомендовала профилактическое употребление витаминов, а также прогулки на свежем воздухе.

«Самое главное - это выходить на дневной свет, чтобы лучше нарабатывался гармон сна мелатонин, дышать свежим воздухом, не забывать об этом, несмотря на то, что холодно и слякотно порой. Профилактические дозировки можно принимать витамином D, витамином C. Следить за разнообразием своего рациона. Не переусердствовать с тортиками, пирожными», - сказала она.

В то же время, предупредила Степанова, следует помнить, что витамины должен назначать специалист.

«Не следует заниматься самолечением, потому что есть противопоказания. У любых витаминов есть свои формы, свои дозировки», - заявила Степанова.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что в осенне-зимний период у людей увеличивается продолжительность сна. Он отметил, что специально подстраиваться под это изменение не нужно, поскольку оно является естественным.