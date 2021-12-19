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Эксперты предупредили россиян о подсказках для мошенников в соцсетях

Виктория Ивашечкина
02:34 19.12.2021
Злоумышленники, в частности, придумывают актуальные сценарии, которые связаны с пандемией коронавируса.
Эксперты предупредили россиян о подсказках для мошенников в соцсетях
© Фото: Simon Belcherhttp, imagebroker, globallookpress
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Эксперты предупредили россиян о подсказках, которые они оставляют для мошенников в соцсетях. Злоумышленники ищут новые сценарии обмана по хештегам и меткам. Эксперты рассказывают, что сейчас мошенники постоянно совершенствуют свои аферы и активно мониторят социальные сети.

«Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека и совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества», - подчеркнул тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

По его словам, это приводит к тому, что у такой схемы очень высокий уровень опасности, передают «Известия». 

Аналитик Мария Волгина заявила, что злоумышленники придумывают актуальные сценарии, которые связаны с пандемией коронавируса. В частности, о коронавирусных выплатах и эффективных лекарствах, которые можно получить, назвав номер банковской карты и CVV-код.

Эксперты предупреждают, что даже у людей с абстрактным никнеймом в соцсетях легко узнать их настоящие данные. К примеру, с помощью специальных сервисов. Злоумышленники в последнее время стали собирать больше данных о человеке, так как на звонки фальшивых сотрудников банков россияне уже практически не реагируют.

В связи с этим эксперты посоветовали для безопасности в сети закрыть аккаунт, не добавлять в друзья незнакомых или непонятных людей, а также не выкладывать точную геолокацию.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новых схемах мошенничества в пандемию.

В частности, мошенники обещают доверчивым гражданам приз за пройденную вакцинацию, после чего со счета жертвы списывают все деньги.

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