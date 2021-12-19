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Греция ужесточила правила въезда для туристов

Майя Мусиенко
02:31 19.12.2021
Теперь для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Греция ужесточила правила въезда для туристов
© Фото: pixabay
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С 19 декабря въезд в Грецию для туристов из всех стран, независимо от вакцинации, будет возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Так, чтобы попасть на территорию государства понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет распространяться и на детей в возрасте пяти лет и старше.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с распространением штамма омикрон, а также борьбы с пандемией COVID-19.

«Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря», – цитирует Иконому РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ЮАР снизилось число госпитализаций зараженных коронавирусом с тех пор, как в стране стал доминировать омикрон-штамм.

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