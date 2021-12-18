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Минздрав ЮАР отчитался о снижении числа госпитализаций больных COVID-19 в стране на фоне доминирования омикрон-штамма

Роман Захаров
08:01 18.12.2021
В настоящий момент на новый вариант коронавируса приходится более 90% новых случаев заражения в ЮАР.
Минздрав ЮАР отчитался о снижении числа госпитализаций больных COVID-19 в стране на фоне доминирования омикрон-штамма
© Фото: Samir Bol. ZUMAPRESS, globallookpress
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В ЮАР снизилось число госпитализаций зараженных коронавирусом с тех пор, как в стране стал доминировать омикрон-штамм. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

При этом, как пишет Bloomberg, ссылаясь на специалистов ведомства, в настоящий момент на новый вариант COVID-19 приходится более 90% новых случаев заражения в ЮАР.

По итогам второй недели новой волны, вызванной «омикроном», были госпитализированы только 1,7% заразившихся коронавирусом, в то время как при доминировании «дельты» показатель за аналогичный период достигал 19%.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге (один из крупнейших городов в ЮАР) группа специалистов Минздрава РФ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора посетила две клиники, которые помогают пациентам с COVID-19, в том числе крупнейшую клинику в Африке, рассчитанную на 3 000 мест. Сейчас российские медики, в том числе, изучают проявления омикрон-штамма в клиниках Южно-Африканской Республики.

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